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Финансы

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Публикации за 19.12.16

Счетная палата за год выявила нарушения на 870 млрд рублей / Голикова назвала лидера по объему злоупотреблений

Счетная палата за год выявила нарушения на 870 млрд рублей Голикова назвала лидера по объему злоупотреблений

Счетная палата России по итогам проведенных в этом году проверок выявила нарушения на 870 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова на пресс-конференции в Москве.

«На середину декабря выявлено 870 млрд рублей нарушений», – цитирует Голикову RNS. Она уточнила, что нарушения зарегистрированы в различных областях, в том числе в инвестиционной сфере, в сфере закупок и неэффективного использования средств.

Глава СП сообщила, что нарушения на 270 млрд рублей касаются «бюджетной сферы и предоставления недостоверной финансовой отчетности». Голикова указала, что их сумма существенно выросла по сравнению с прошлым годом.

По словам руководителя ведомства, больше всего нарушений в 2016 году СП выявила в Роскосмосе, Федеральной таможенной службе и Министерстве сельского хозяйства. «Роскосмос на первом месте, ликвидированный уже, – уточнила она. – Таможенная служба на втором месте. И Минсельхоз».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.12.16

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