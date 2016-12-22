ЦБ отобрал лицензии у двух московских кредитных организаций – «прачечных»

Публикации за 22.12.16

Центробанк России с 22 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка (МКБ) и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата» (Москва). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает Банк России, МКБ нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предоставляя необходимую информацию об операциях в полном объеме. Кроме того, кредитную организацию поймали на проведении сомнительных транзитных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов МКБ на 1 декабря занимал 487 место в банковской системе РФ. Банк участвует в системе страхования вкладов, и поэтому его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачена страховка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей одного вкладчика. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты стартуют не позднее 12 января 2017 года.

«Столичная расчетная палата» лишилась лицензии за несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Согласно данным отчетности, по величине активов «Столичная расчетная палата» на 1 декабря занимала 613 место в банковской системе страны.

Москва, Светлана Петрова

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