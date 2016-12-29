Долги за «коммуналку» начнут списывать с банковских карт / Аналогично алиментам и кредитным долгам

Публикации за 29.12.16

В новом году должников за услуги ЖКХ поджидает неприятный сюрприз: долги за «коммуналку», телефонную связь, и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карт и счетов неплательщиков по новой схеме – в приказном порядке. Соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд России. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

В частности, в постановлении Верховного суда отмечается: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. «Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником», – уточняется в постановлении.

Эксперты поясняют, что приказной порядок не требует судебного разбирательства. Так, например, уже взыскивают долги по кредитам и по алиментам. Теперь же список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция, или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, и тот выпишет судебный приказ. Затем за должника возьмутся судебные приставы, передает РИА «Новости». Его должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства, и несколько раз уведомить, прежде чем списать долги с карты или счета.

Москва, Иван Гридин

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