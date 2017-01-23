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Финансы

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Публикации за 23.01.17

ЦБ лишил лицензии банк «Новация» за потерю ликвидности

ЦБ лишил лицензии банк «Новация» за потерю ликвидности

Центробанк лишил лицензии банк «Новация», зарегистрированный в Майкопе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией банковского законодательства, а также нормативных актов Банка России, с учетом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В ЦБ отметили, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, из-за потери ликвидности банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Ранее, 11 января банк сообщил о финансовых проблемах, которые были спровоцированы «информационной атакой».

Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Новация» на 1 января 2017 года занимал 416 место в банковской системе России.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому ее вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает , выплаты начнутся не позднее 6 февраля 2017 года.

Ранее сегодня ЦБ отозвал лицензии у барнаульского Тальменка-банка и омского банка «Сириус».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.01.17

В России хотят запретить крупные покупки за наличные. Пока обсуждается лимит в 2 млн рублей. / ЦБ отобрал лицензии у двух сибирских банков. / Центробанк лишил лицензий два сибирских банка. Один из них не страховал вклады.

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