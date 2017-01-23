ЦБ отобрал лицензии у двух сибирских банков

Публикации за 23.01.17

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух сибирских банков – барнаульского Тальменка-банка и омского «Сириус». Об этом сообщается на сайте регулятора. Отметим, что на прошлой неделе Тальменка-банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание. Клиенты жаловались на невозможность снятия денег с вкладов и текущих счетов.

Барнаульский банк лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Банк также неоднократно нарушал требования федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований нормативных актов регулятора в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган.

ЦБ отмечает, что значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) Тальменка-банка были ниже двух процентов, а размер капитала опустился ниже минимального значения уставного капитала. Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери банк полностью утратил капитал, указал Банк России.

Согласно данным отчетности, по величине активов Тальменка-банк на 1 января 2017 года занимал 425 место в банковской системе страны.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, а отзыв лицензии является страховым случаем. Вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Банк России также с 23 января отозвал лицензию у омского банка «Сириус», не являющегося участником системы страхования вкладов. Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неоднократным требований, предусмотренных ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечается, что банк размещал денежные средства в активы неудовлетворительного качества и существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. После исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, финансовая организация не соблюдала требования антиотмывочного закона, не предоставляя качественной информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По величине активов банк «Сириус» на начало года занимал 527 место в банковской системе РФ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.01.17

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