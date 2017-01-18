Клиенты барнаульского Тальменка-банка не могут снять деньги

Публикации за 18.01.17

Барнаульский Тальменка-банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание. Снятие денег с вкладов и текущих счетов недоступно. Об этом сообщает RNS со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

По словам оператора, в кредитной организации пока не работает банковская система, и поэтому «расчетно-кассовое обслуживание полностью приостановлено». Сотрудница банка добавила, что по распоряжению руководства расходные операции не проводятся. «Как скажут, так и восстановим, пока ничего неизвестно», – добавила она.

Напомним, в декабре прошлого года Центробанк сообщил о привлечении к административной ответственности руководителя Тальменка-банка Олега Семкичева по статье 15.27 КОАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Банкира наказали за то, что на должность руководителя отдела финансового мониторинга был назначен сотрудник данного отдела, который не в полной мере соответствовал квалификационным требованиям.

Согласно рейтингу Banki.ru., на 1 декабря 2016 года Тальменка-банк занимал 409-е место в российской банковской системе и третье место в Алтайском крае по величине активов.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 17.01.17

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