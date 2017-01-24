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Публикации за 24.01.17

В Центробанке назвали самую подделываемую рублевую купюру / В России резко выросло число фальшивых долларов

В Центробанке назвали самую подделываемую рублевую купюру В России резко выросло число фальшивых долларов

В четвертом квартале 2016 года в России выявлено 14,3 тыс. поддельных рублевых банкнот на общую сумму 46,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

По данным регулятора, чаще всего фальсифицируют банкноту достоинством 5 тысяч рублей: за последний квартал 2016 года обнаружено 8,1 штук подделок. Следующей по популярности у фальшивомонетчиков является купюра номиналом в 1000 рублей – выявлена 5,701 тыс. штук.

Меньше всего выявлено поддельных 10-рублевых банкнот – всего 7. При этом были обнаружены 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублевая монета.

В четвертом квартале ЦБ удалось обнаружить 1581 поддельную банкноту иностранных государств, большинство из них составили доллары США. Этот показатель резко вырос в конце года. Для сравнения, за весь второй квартал прошлого года подделок выявлено всего 844 штуки.

Доля долларов в общем объеме подделок иностранной валюты превысила 96,5% (1527 банкнот). На втором по популярности месте – евро (35 подделок), на третьем – китайский юань (16). Кроме того, удалось выявить одну поддельную банкноту британского фунта стерлингов и две купюры японского иены.

Москва, Светлана Петрова

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