Мошенники отмывают деньги через судебных приставов / 16 млрд рублей вывели за границу с помощью ФССП

Публикации за 03.02.17

Мошенники придумали новую схему по отмыванию и выводу за рубеж огромных денежных сумм. Сложность выявления таких операций состоит в том, что технически все совершенно легально, каждый участник схемы выполняет свои функции на вполне законных основаниях. При этом задействованные в схеме суды, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и банки на своем этапе не обладают полномочиями, чтобы остановить мошенников.

Речь идет о так называемой «молдавской» схеме отмывания денег с помощью судебных решений, пишет «Коммерсант». Начинается все с того, что два юрлица, как правило, это иностранная и российская компании, договариваются о выплате долгов. Зачастую суд с легкостью выносит решение о взыскание суммы задолженности со счета должника и выдает исполнительный лист. На этом этапе к схеме подключаются судебные приставы, которые списывают на счет ФССП долг с ответчика и переводят деньги на счет истца в иностранном банке.

Примечательно, что Банк России знает о существовании такой схемы вывода денег за рубеж. За прошлый год, по данным регулятора, таким образом было легализовано и выведено из страны около 16 млрд рублей. В общей сложности иски, имеющие признаки «молдавской» схемы, были удовлетворены судами на сумму более 37 млрд рублей.

Ранее подобная схема, только без участия ФССП, широко использовалась в 2010-2013 годах в Молдавии. Фиктивный долг российской фирмы и подставного лица – гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик, взыскивался в пользу молдавской компании. Известно, что таким образом удалось вывести за границу не менее 20 млрд долларов.

Уникальной новой схемы состоит в том, что она законодательно защищена. Каждый из участников действует в рамках закона и своей компетенции. Суды выносят очевидные решения, приставы взыскивают долг, банки переводят запрашиваемые суммы. Ни одна инстанция не имеет оснований, чтобы оценивать операции как подозрительные. Однако как отмечают в Центробанке РФ, при детальном рассмотрении оказывается, что организация-должник не ведет реальную деятельность в объеме, соотносительном с взыскиваемым долгом. То есть выявить их в принципе вполне реально. Но суды попросту не имеют полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. В свою очередь судебные приставы не могут остановить мошенников, так как не имеют права оспаривать решение судов или каким-то образом влиять на них.

Чтобы противодействовать мошенникам, ЦБ собирается разработать рекомендации для банков. Согласно внутренним правилам контроля кредитных организаций, они вправе признать подобные операции подозрительными и отказать в их проведении. В результате нескольких отказов банк может расторгнуть договор счета. Помимо этого, бороться с таким способом отмывания денег поможет реформа судов. Тем не менее, по мнению экспертов, арбитражные суды должны содержательнее подходить к рассмотрению таких вопросов, а не принимать решение в пользу истца только на том основании, что ответчик готов отдать долг.

Москва, Зоя Осколкова

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