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Публикации за 22.02.17

ЦБ отключил от системы платежей столичный банк «Экономический союз»

ЦБ отключил от системы платежей столичный банк «Экономический союз»

Центробанк России отключил от своей системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) московский банк «Экономический союз», сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источник на банковском рынке.

По данным собеседника издания, финансовая организация полностью отключена от системы платежей ЦБ с 17 февраля. Позднее представитель банка заявил, что ограничение на расчеты частичное и действует только с 21 февраля.

Экс-клиент банка рассказали порталу о том, что в конце декабря столкнулся с проблемами при проведении платежей, и это продолжалось до конца января. Потом, по его словам, ситуация временно изменилась в лучшую сторону: удалось перевести деньги в другой банк и закрыть свой счет. «Нам говорили, что банк ждет поступления бюджетных средств, и просили не поднимать шум», – сообщил другой клиент банка.

По данным «БИР Аналитик», на 1 января 2017 года банк «Экономический союз» занимал 378-е место в банковской системе страны с активами 6,3 млрд рублей, сообщает «Прайм». Собственные средства кредитной организации составляли 753,9 млн рублей, средства населения – 1,6 млрд рублей.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.02.17

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