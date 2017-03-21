Долги россиян обложили налогами

Публикации за 21.03.17

Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую, и с них придется заплатить подоходный налог. К таким должникам смогут применяться теперь и традиционные ограничения для неплательщиков, включая отказ в выезде за границу. Передавать должников в инспекцию смогут и банки, и предприятия ЖКХ, сообщает РБК.

Издание ссылается на сообщение «Ростелекома». Оператор объявил, что с 1 марта 2016 года неоплаченные услуги связи по истечении трех лет признаются получением экономической выгоды пользователем. Оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы, говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно Налоговому кодексу, с полученной экономической выгоды физические лица обязаны заплатить подоходный налог по ставке 13%. Таким образом, абоненты, задолжавшие компании в 2013 году и не погасившие долг, теперь обязаны заплатить с него подоходный налог. Много ли клиентов задолжало в 2013 году и какова общая сумма долга, в Ростелекоме не уточнили. Однако там заметили, что, как правило, суммы небольшие, до 1 тысячи рублей, потому что операторы обычно перестают оказывать услуги, когда абоненты не платят.

Издание пишет, что аналогичное сообщение ранее получили клиенты «ВымпелКома» («Билайн»), сообщается на сайте оператора. То, что списание безнадежной задолженности подлежит обложению НДФЛ, подтвердили РБК и в «МегаФоне». Для взыскания долга по налоговым выплатам налоговая инспекция может обратиться к Федеральной службе судебных приставов.

Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, приставы могут ограничить выезд должника за рубеж. Однако, по оценкам издания, чтобы такое случилось с пользователем мобильной связи, его безнадежный долг оператору должен достигать 80 тысяч рублей, что для услуг связи большая редкость. А при небольшой сумме задолженности налоговая вряд ли будет пытаться ее взыскивать, например, если стоимость отправки извещения будет превышать сумму долга. К тому же экономическую выгоду должника нужно еще доказать.

Впрочем, полагают эксперты, этот механизм в дальнейшем может распространиться на банковскую сферу и платные парковки. Большой объем задолженности физлиц традиционно формируется за услуги ЖКХ, также отмечают эксперты. Так, на конец 2016 года совокупный размер долга за такие услуги превышал 1 трлн рублей, из которых долги населения – 270-275 млрд рублей, приводит статистику президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников.

По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, появившаяся законодательная практика должна быть распространена на госструктуры, которые являются обладателями основных долгов по услугам ЖКХ, но «которые нельзя отключать от света и воды».

Москва, Иван Гридин

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