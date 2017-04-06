Владельцы кредиток нашли дешевый способ снимать наличные / Новую схему вскрыли в ломбардах

Публикации за 06.04.17

Новый способ обналичивания денег придумали владельцы кредитных банковских карт. Они закладывают ювелирные изделия в ломбарды, а затем в короткий срок выкупают их с помощью кредитных карт. В результате страдают владельцы ломбардов, а клиенты банков экономят на снятии наличных.

Новую схему обналичивания обнаружили держатели ломбардов. По их словам, предприимчивые граждане сдают под залог драгоценности и тут же выкупают их, расплачиваясь кредиткой. Средняя ставка составляет 0,3-0,4% в день, в то же время за снятие наличных с кредитной карточки банки берут от 1% до 5%, пишут «Ведомости». Кроме того, подобные операции в банкоматах ограничены суточными лимитами, тогда как ломбард может выдать любую сумму в зависимости от стоимости закладываемой вещи.

Как правило, по такой схеме сдают под залог дорогие золотые изделия с крупными драгоценными камнями стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. При этом ломбарды не заинтересованы в займах на столь короткий срок, так как несут дополнительные расходы. В частности, затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3%. Однако формального повода отказать в такой операции они не имеют и в результате несут убытки.

Владельцы ломбардов надеются, что схемой заинтересуется Росфинмониторинг, и уже составляют черные списки клиентов. Бороться с явлением, по мнению крупных игроков рынка, позволят поправки на уровне антиотмывочного законодательства, которые разрешат ломбардам отказывать клиентам в обслуживании при подозрении в массовых сомнительных операциях, не имеющих экономического смысла.

Тем временем в Центробанке РФ заявили, что знают о существовании схемы. Впрочем, регулятор не видит в этом проблемы, так как по оценкам ЦБ суммы обналичивания сравнительно невелики и составляют до 100 млн рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.17

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