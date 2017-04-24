Не снять наличные: масштабный сбой зафиксирован в работе Сбербанка

Публикации за 24.04.17

В обслуживании карт Сбербанка произошел серьезный сбой, на который жаловались в соцсетях и на банковских форумах клиенты финансовой организации из ряда регионов страны.

Держатели карт сообщали, что не могут снять наличные деньги в банкоматах и провести безналичные платежи через терминалы. Проблемы возникли в осуществлении банковских операций по системе VISA. «В 9 утра я приехал в шиномонтажку на Яковлева… Попытался рассчитаться картой – не получилось. Побежал до ближайшего банкомата – на 31-й школе – не работает. Потом заходил в банкомат в районе площади Ленина – тоже не работает», – сообщил один из жителей Томска корреспонденту РИА «Томск».

Позже Сбербанк в своем официальном твиттере признал существование проблемы и сообщил, что неисправности в обслуживания карт Visa устранены.

В пресс-службе кредитной организации объяснили сбой в работе карт Visa «внедрением новых функциональных возможностей».

Москва, Светлана Петрова

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