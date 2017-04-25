NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 25.04.17

«Мера избыточна»: Минфин выступил против введения налога с продаж

«Мера избыточна»: Минфин выступил против введения налога с продаж

При реализации предлагаемого Минфином налогового маневр а»22/22» не нужно вводить налог с продаж. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

«Минфин предлагал вводить налоговый маневр – снижение страховых взносов и повышение НДС, – цитирует Сазанова RNS. – Вводить еще и налог с продаж, на наш взгляд, эта мера избыточна».

Ранее СМИ сообщали, что экономический блок кабмина обсуждает идею введения налога с продаж. По данным «Ведомостей», речь идет о торговом сборе в рознице в размере 2-3%, который мог бы стать альтернативой повышению НДС.

В марте глава Минфина Антон Силуанов объявил возможные параметры налогового маневра: повышение ставки НДС с 18% до 22% и понижение ставки страховых взносов с 30% до 22%. В качестве альтернативы депутаты и Счетная палата предложили ввести регионам налог с продаж.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 25.04.17

США собираются сократить финансовую помощь Украине на 70%. / «Народные» облигации поступают в продажу. Дать в долг государству можно не менее 30 тысяч рублей. / Депутаты предложили ввести налог на бездетность.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter