«Мера избыточна»: Минфин выступил против введения налога с продаж

Публикации за 25.04.17

При реализации предлагаемого Минфином налогового маневр а»22/22» не нужно вводить налог с продаж. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

«Минфин предлагал вводить налоговый маневр – снижение страховых взносов и повышение НДС, – цитирует Сазанова RNS. – Вводить еще и налог с продаж, на наш взгляд, эта мера избыточна».

Ранее СМИ сообщали, что экономический блок кабмина обсуждает идею введения налога с продаж. По данным «Ведомостей», речь идет о торговом сборе в рознице в размере 2-3%, который мог бы стать альтернативой повышению НДС.

В марте глава Минфина Антон Силуанов объявил возможные параметры налогового маневра: повышение ставки НДС с 18% до 22% и понижение ставки страховых взносов с 30% до 22%. В качестве альтернативы депутаты и Счетная палата предложили ввести регионам налог с продаж.

Москва, Наталья Аникина

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