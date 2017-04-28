ЦБ отобрал лицензии у трех банков за теневые операции

Публикации за 28.04.17

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков – омского «Сибэса», московского Международного строительного банка и владимирского «Владпромбанка», сообщается на сайте регулятора.

Решение в отношении омского банка было принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «Сибэс» в течение года неоднократно нарушил требования закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечает Банк России, у кредитной организации выявлены «критически повышенные риски, связанные с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».

Кроме этого, ЦБ уличил банк в проведении «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка. Регулятор усмотрел признаки преднамеренного банкротства финансовой организации в недобросовестных действиях ее руководства и собственников, выражавшихся «в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери».

Отмечается, что Центробанк неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, однако менеджмент и владельцы банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

По приказу регулятора в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ЦБ направит имеющиеся материалы в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п.1 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации или без лицензии).

По данным отчетности, по величине активов «Сибэс» на 1 апреля 2017 года занимал 352 место в банковской системе страны. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Международный строительный банк, занимающий 423 место в банковской системе РФ, лишился лицензии в связи с неисполнением банковского законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. По данным ЦБ, проблемы у банка возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний-«пустышек». При этом кредитная организация попалась на выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска. Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности банк «фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами», указал регулятор. Отметим, что банк не является участником системы страхования вкладов.

Что касается Владимирского промышленного банка («Владпромбанк»), кредитная организация уличена в проведении «различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами». Несмотря на неоднократное применение ЦБ мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, руководство и владельцы кредитной организации банка не принимали меры по нормализации его деятельности.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Владпромбанк» на 1 апреля занимал 287 место в банковской системе страны. Банк участвует в системе страхования вкладов, его вкладчикам будут выплачены страховые возмещения.

Москва, Светлана Петрова

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