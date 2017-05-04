Денег нет: Минфин России сократит покупку валюту в 8 раз / Казна в апреле недополучила 46 млрд рублей

Публикации за 04.05.17

В апреле федеральный бюджет получил на 46 млрд рублей меньше прогнозируемой суммы, говорится в сообщении Минфина России. В ведомстве заявили, что недосчитались доходов из-за низких объемов экспорта газа и нефтепродуктов, падения добычи нефти и укрепления рубля. «Фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже предварительных оценок», – отметили в Минфине. Плюс к этому обменный курс доллара США в апреле был более низким, чем среднемесячное значение в марте, использовавшееся для оценки. При этом баррель нефти в минувшем месяце стоил дороже $50 долларов при $40, заложенных в бюджет.

В апреле казна государства получила в качестве дополнительных доходов от нефти и газа 18,5 млрд рублей. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в рассматриваемом месяце, осуществленной месяцем ранее, составило минус 46,0 млрд руб.», – сообщил Минфин. Оценка строится исходя из базового сценария социально-экономического развития России на 2017-2019 годы. Ранее Министерство финансов РФ прогнозировало получение 64,5 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Также сообщается, что из-за переоценки нефтегазовых доходов в мае-июне снизятся до абсолютного минимума объемы покупки Минфином валюты. По информации ведомства, валютные интервенции будут сокращены в 8 раз по сравнению с апрельскими показателями.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, в период с 10 мая по 6 июня составит всего 8,5 млрд рублей. Эта цифра сложилась как прогноз по нефтегазовым дополнительным доходам в мае (54,5 млрд рублей) за вычетом неполученных в апреле 46 млрд рублей.

Соответственно, ежедневный объем покупки валюты составит всего 400 млн рублей против 3,5 млрд рублей в период с 7 апреля по 5 мая. «При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», – рассчитывают в Минфине.

По мнению аналитиков, сокращение объема покупок валюты не отразится на курсе рубля. Экономист БКС Владимир Тихомиров полагает, что они и раньше были несущественными для курса нацвалюты России, передает РБК. Он указал, что стоимость рубля зависит от внешних факторов, таких как цена на нефть, притоки и оттоки валюты на рынок, связанные с действиями иностранных инвесторов, и геополитика.

Напомним, Минфин России с февраля этого года направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные в результате более высокой цены на нефть, чем заложено в федеральном бюджете ($40 за баррель). Однако объем закупок постепенно сокращался. В феврале ведомство прогнозировало уровень допдоходов в размере 113,1 млрд рублей и ежедневно приобретало на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей. В марте ведомство сократило объем закупок до 70, 5 млрд рублей по причине экспорта нефти на уровне ниже прогнозного и укрепления курса рубля. В апреле на покупку валюты было направлено 69,9 млрд рублей, ежедневный объем закупок составил 3,5 млрд рублей.

Москва, Светлана Петрова

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