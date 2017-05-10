Кризис нипочем : топ-менеджеры «Роснефти» получили супер-премии на 1,5 миллиарда / … за приватизационную сделку

Публикации за 10.05.17

«Роснефть» выплатила членам правления за первый квартал 2017 года 1,5 млрд рублей бонусов, что в 100 раз больше выплат за аналогичный период прошлого года и больше половины премий за весь прошлй год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании по РСБУ.

Представитель госкомпании пояснил изданию, что размер вознаграждения топ-менеджерам увеличился так сильно в связи с выплатой премии за реализацию интегральной приватизационной сделки – речь идет о покупке 50,08% акций «Башнефти» и продаже инвесторам 19,5% «Роснефти». Государство в итоге получило более 1 трлн рублей. Сколько топ-менеджеров получили премии и есть ли среди удостоившихся внушительного бонуса глава «Роснефти» Игорь Сечин, не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос журналистов о разумности соотношения бонусов членам правления «Роснефти» и чистой прибыли госкомпании, переадресовав его правительству. «Это вопрос не к нам, – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». – С точки зрения директив по голосованию представителям государства это все-таки вопрос к правительству».

Согласно отчету компании, опубликованному 5 мая, чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 года составила 21 млрд рублей, прибыль, относящаяся на долю акционеров – 13 млрд рублей, что на 8,3% выше уровня такого же периода прошлого года.

Тем временем, в «Роснефти» прокомментировали сообщения об увеличившихся в 100 раз бонусах. Вице-президент, глава информационного департамента госкомпании Михаил Леонтьев в комментарии BFM назвал эту историю «удивительной». «Потому что очень странно, что он не вырос в миллион раз или в миллиард, потому что по первому кварталу прошлого года, который используется здесь как база сравнения, просто никаких подобных выплат не было», – пояснил он. «Таким образом, родили сенсацию, которую все радостно начали тиражировать. Не ходит так конь, товарищи гроссмейстеры. Так осел ходит или козел», – заключил Леонтьев.

Москва, Наталья Петрова

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