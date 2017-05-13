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Финансы

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Публикации за 13.05.17

Центробанк РФ сообщил о массовой атаке на компьютерные сети финансовых учреждений

Центробанк РФ сообщил о массовой атаке на компьютерные сети финансовых учреждений

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения.

Напомним, 12 мая появились сообщения, что вирус WannaCry атаковал компьютеры по всему миру: «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч заражений в 74 странах.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием разновидности вируса WanaCry. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване.

WannaCry – специальная программа, блокирующая все данные в системе и оставляющая пользователю только два файла: инструкцию о том, что делать дальше, и саму программу Wanna Decryptor – инструмент для разблокировки данных. Наиболее распространённые способы установки вируса – скомпрометированные электронные письма и веб-сайты.

Хакеры не обошли стороной и банки: «ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», – заявили в Банке России. В ФинЦЕРТе отметили, что еще в середине апреля направлял участникам информационного обмена сведения о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа «шифровальшик». Кроме того, в начале мая были разосланы подобные предупреждения о вредоносных программах другого типа (cobalt strike).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.05.17

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