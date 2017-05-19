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Публикации за 19.05.17

ЦБ признал успешные случаи атаки вируса WannaCry на российские банки / Ресурсы кредитных организаций скомпрометированы

ЦБ признал успешные случаи атаки вируса WannaCry на российские банки Ресурсы кредитных организаций скомпрометированы

Центральный банк России (ЦБ) обнаружил ряд успешных случаев атаки вируса-шифровальщика WannaCry на российские финансово-кредитные организации, на сайте регулятора.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также предупредил, что сейчас наибольшую угрозу для банков представляют попытки хакеров, желающих получить доступ в локальную сеть с целью внедрить компьютерные вирусы созданные для скрытного шифрования файлов.

«Как правило, злоумышленники присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием они побуждают пользователя открыть вредоносный файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется», – пояснили в ЦБ.

Как писал «Новый День», 12 мая Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения. Вирус WannaCry атаковал компьютеры по всему миру: «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч заражений в 74 странах.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием разновидности вируса WanaCry. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване.

WannaCry – специальная программа, блокирующая все данные в системе и оставляющая пользователю только два файла: инструкцию о том, что делать дальше, и саму программу Wanna Decryptor – инструмент для разблокировки данных. Наиболее распространённые способы установки вируса – скомпрометированные электронные письма и веб-сайты.

Москва, Иван Гридин

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