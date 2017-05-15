ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков за вывод денег за рубеж

Публикации за 15.05.17

Центробанк России лишил лицензий на осуществление банковских операций два московских финансовых учреждения – коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» и «Интеркоопбанк», сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, и поэтому их вкладчикам будут выплачены страховки.

По данным ЦБ, бизнес-модель «Информпрогресса» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом, указывает регулятор, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал кредитные риски. После досоздания необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации упал ниже уровня зарегистрированного уставного капитала. Центробанк отмечает, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов кредитная организация занимала 575-е место в банковской системе страны.

«Интеркоопбанк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения регулятора из-за проведения транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. В ЦБ отметили, что высокая вовлеченность «Интеркоопбанка» в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, говорила об отсутствии намерений руководства и владельцев банка осуществлять меры по нормализации его деятельности.

По данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 года «Интеркоопбанк» занимал 573 место в банковской системе РФ.

Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Согласно закону, отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Вкладчикам обоих кредитных организаций, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплата страховок начнется не позднее 29 мая 2017 года.

Стоит отметить, что с начала года ЦБ отозвал лицензии у более чем 20 банков.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 15.05.17

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