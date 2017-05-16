Про санкции забыли: Россия рекордно нарастила инвестиции в госдолг США / За месяц вложения выросли на $13,5 млрд

Публикации за 16.05.17

Россия по итогам марта 2017 года увеличила вложения в гособлигации США (US Treasuries) на $13,5 млрд до $99,8 млрд на фоне антироссийских санкций, введенных Вашингтоном, – это рекордный показатель за последний год. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина, размещенные на сайте ведомства 15 мая. Стоит отметить, что в декабре, феврале и январе инвестиции России в казначейские обязательства США росли слабо – увеличение составило по $100 млн в каждом месяце.

При этом с июля по ноябрь 2016 года российские вложения в US Treasuries уменьшались. В июле их объем сократился на $2,7 млрд, в августе – на $700 млн, в сентябре – на $11 млрд, в октябре – на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.

Сейчас Россия занимает 15-ю строчку в списке главных кредиторов США. На первом месте находится Япония, владеющий гособлигациями на $1,118 трлн. На второй строчке – Китай ($1,087 трлн), на третьей – Ирландия ($315,1 млрд). В топ-10 держателей американских гособлигаций также входят Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в американские гособлигации в марте вырос на $67,3 млрд до $6,079 трлн, из которых $3,867 трлн принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Казначейские облигации США, несмотря на низкую доходность (сейчас ставка по 10-летним US Treasuries составляет 2,345%), считаются «тихими гаванями», в которых можно уберечься от рисков и получать некоторый доход.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 15.05.17

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