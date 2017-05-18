Политические скандалы в США ударили по карманам богачей / Они потеряли $35 млрд

Публикации за 18.05.17

В минувшую среду, 17 мая, богатейшие люди мира потеряли порядка $35 млрд. Виной тому «лихорадка» на мировых рынках, вызванная политической нестабильности в США, сообщает агентство Bloomberg.

Так, пакет акций Microsoft, принадлежащий ее основателю, богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу (состояние $86,6 млрд) подешевел на $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку. Состояние испанского миллиардера Амансио Ортеги сократилось на $355 млн. В результате он оказался на месте Безоса с состоянием в $83,2 млрд.

Отметим, что мировые фондовые индексы сократились на фоне скандала, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми и подозрений в связях президента Дональда Трампа с Москвой. Американские фондовые индексы упали в среду рекордными темпами за 8 месяцев. Так, индекс Dow Jones Industrial Average 17 мая рухнул на 372,82 пункта (1,78%) и составил 20606,93 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,65 пункта (1,82%) – до 2357,03 пункта. Nasdaq Composite потерял 158,63 пункта (2,57%) и составил 6011,24 пункта.

Больше остальных пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг. Как передает «Интерфакс», акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрд. По оценке Bloomberg, он занимает пятое место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в $62,3 млрд.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.05.17

Пенсионерам в России станет жить еще хуже. К 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты. / ООН: рост ВВП России ускоряется. Прогноз на 2017 год улучшен на полпункта. / В Челябинске инвалиду насчитали по кредиту 10 000%. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»