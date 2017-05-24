Число выданных в России мошеннических кредитов выросло на треть

Публикации за 24.05.17

В России растет число «плохих» займов, платежи по которым не осуществляются с первого месяца оформления. В общей сложности российские банки в прошлом году выдали более 334 тысяч таких кредитов, что на 30% больше, чем годом ранее.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля «плохих» или мошеннических кредитов за 2016 год составила 1,3% от общего количества выданных ссуд, пишет «Российская газета». В общей сложности потери банков от подобных займов составили 13,7 миллиарда рублей.

В первую очередь рост числа мошеннических кредитов обусловлен общим повышением кредитной активности россиян, отмечают в ОКБ. По словам специалистов, рост объема денежных потерь оценивается как умеренный, а средний размер «невозвратных» займов снизился с 54 до 41 тысячи рублей. Это говорит о том, что мошенники в основном пользуются услугами микрофинансовых организаций.

Самые большие потери от мошеннических займов зафиксированы в Центральном федеральном округе – 3,4 миллиарда рублей. Наибольшее число плохих кредитов выдано в Приволжском федеральном округе – 76 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

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