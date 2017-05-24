Почти половина россиян считает себя финансово безграмотной / Каждый пятый уверен, что не понимает в этом ничего

Публикации за 24.05.17

Почти половина (46%) россиян считают свои знания в финансовой сфере неудовлетворительными. Таковы результаты мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ по итогам 2016 года.

«Население стало адекватнее оценивать свои знания в финансовой сфере. Почти половина (46%) посчитали их неудовлетворительными. Доля тех, кто выставил себе школьную «единицу» (знаний нет вообще), выросла с 16% до 20%", – говорится в результатах опроса 1600 респондентов старше 18 лет.

Более половины жителей России не ведет письменного учета доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому точно не известно, сколько денег поступило и будет потрачено в течение месяца. 51% соотечественников не разбираются в особенностях государственной системы страхования вкладов, немногие (29%) понимают связь между риском и доходностью. Почти каждый десятый россиянин, подписывающий финансовые договоры, их не читает, 26% читают, но ставят подпись вне зависимости от понимания, и только 35% читают, уточняют и получают консультации.

В то же время с финансовой арифметикой справляются от 50% до 76% россиян (в зависимости от вопросов). Так, они понимают, какую прибыль получат от банковского вклада на определенный срок под определенный процент, как скорректирует доходы инфляция или как не прогадать со скидкой на распродажах.

Между тем, эксперты отмечают, что эти умения не дают общей картины финансовой грамотности – важно также владеть информацией о рынке, важны установки в обращении с личными финансами. Анализируя эти показатели с 2009 года, исследователи констатируют: уровень финансовой грамотности россиян меняется, но необходимость ликбеза остается.

Пока же «в России финансово грамотны в большей степени люди с высоким уровнем дохода, в возрасте 36-45 лет, выпускники вузов, а также жители крупных городов», –констатируют исследователи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.17

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