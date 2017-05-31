Микрокредиты могут уйти из России / Госдума ограничит доходность МФО в пять раз

Публикации за 31.05.17

Госдума готовит изменения в законодательство в части предельных ставок по кредитам от микрофинансовых компаний (МФО). Предлагается ограничить доходность таких организаций 150% годовых, тогда как сейчас эта цифра может достигать 800% в год. По мнению экспертов, столь радикальные меры вынудят многие МФО уйти с рынка или серьезно переформатировать бизнес.

По данным Центробанка, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют почти 600%, максимальные ставки – 800%. При этом кредит в полноценном банке обойдется в среднем в 28%. Все предложения по выравниванию конкурентных условий на рынке кредитования населения направлены на то, чтобы займы были посильны для потребителей, независимо о того, какая организация предоставляет кредит, пишет «Коммерсант».

Госдума разрабатывает поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Суть изменений состоит в ограничении предельного размера процентной ставки по микрозаймам. Предлагается установить потолок на уровне 150%. Инициатива изучается специалистами Банка России. Ожидается, что поправки будут приняты в весеннюю сессию Госдумы и вступят в силу до конца 2017 года.

Депутаты задумались об ограничении рынка МФО по поручению президента Владимира Путина. В апреле глава государства на заседании президиума Госсовета, посвященном защите прав потребителей, заявил, что необходимо снижать закредитованность населения. В частности, Путин сравнил МФО в современной России со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Известная бабушка из Достоевского – она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками»,– отметил президент.

По словам экспертов, в первую очередь поправки повлияют на выдачу так называемых займов «до зарплаты». Таким игрокам придется уйти с рынка, либо задуматься над расширением бизнес-процессов. Ограничение максимальной ставки сделает деятельность по выдаче краткосрочных займов неинтересной для самих участников рынка. Подавляющее большинство МФО прекратят работу, а оставшиеся перейдут в сегмент с большими суммами и сроками.

Москва, Зоя Осколкова

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