Банки бьют тревогу: личное банкротство стало способом разбогатеть

Индивидуальное банкротство физических лиц стало способом для граждан уйти от долгов и преумножить свое состояние. Банкиры указывают на лазейки в законе, которые дают возможность недобросовестным должникам объявить себя банкротом без существенных последствий в дальнейшем.

Ассоциация региональных банков «Россия» (АСРОС) обратилась в ЦБ РФ с просьбой усилить ответственность недобросовестных должников в процедуре банкротства, в частности, пересмотра требует перечень оснований для неосвобождения граждан от долгов, который прописан в законе о банкротстве, пишет РБК.

Эксперты считают, что банкиры также виноваты в сложившейся ситуации. Зачастую заемщики указывают дополнительный неофициальный доход, подтверждая его документально. Однако это не останавливает кредитные учреждения. Получив большую сумму в качестве кредита, должник переводит все ценности и имущество на других граждан, например, родственников, и начинает процедуру персонального банкротства.

Банки пытаются отстоять свои интересы и обращаются в правоохранительные органы, пытаясь привлечь должника по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Но затяжное расследование не позволяет получить решение суда до завершения процедуры банкротства.

Примечательно, что банкрот находит деньги на дорогостоящих юристов, а после освобождения от уплаты долгов и вовсе может приобрести дорогостоящую недвижимость или автомобиль.

Таким образом, извращается сама идея личного банкротства, ранее эта процедура задумывалась в целях защиты от непомерной долговой нагрузки, а используется для незаконного обогащения за счет невозврата долгов.

Юридический отдел Банка России отметил, что регулятор не наделен полномочиями для решения проблемы, переадресовав этот вопрос в Минэкономразвития. В министерстве в свою очередь заявили, что не осведомлены о существующей проблеме у банков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.06.17

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