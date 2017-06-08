Карту «Мир» превратят в зачетку для студентов

Карту национальной платежной системы «Мир» с 2018 года привяжут к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами, действующими в российских школах. Вся информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов, а сами студенты будут идентифицироваться по картам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК). По сведениям издания, учащиеся смогут узнавать оценки через интернет, в том числе с мобильного телефона. Преподавателям будет разрешено вводить и редактировать оценки.

При этом, отмечает издание, карты «Мир» уже применяются в кампусных проектах ряда банков и используются для начисления стипендии и применяются как пропуск в университеты и библиотеки вузов.

Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard из-за американских санкций в отношении России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Общее количество карт «Мир», выпущенных отечественными банками на начало июня, составило около 8 млн. штук. Всего к маю этого года к платежной системе «Мир» присоединились 356 банков, или 58% от всех кредитных организаций страны. Согласно законодательству, до 1 июля 2018 года всех граждан, получающих зарплату из госбюджета, в обязательном порядке переведут на карты «Мир».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 08.06.17

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