Пока Вашингтон усиливает санкции, Россия рекордно наращивает вложения в госдолг США За апрель инвестиции выросли почти до $105 млрд

Россия в апреле 2017 года нарастила вложения в гособлигации США (US Treasuries) на $5,1 млрд – до $104,9 млрд, сообщает Министерство финансов США. Апрельский показатель российских инвестиций стал рекордным за последние 13 месяцев. Российские вложения в американские долговые бумаги увеличивались с октября 2016 года – тогда объем российского портфеля облигаций Казначейства США составлял $74,6 млрд.

Последний раз инвестиции России в US Treasuries превышали отметку $100 млрд в ноябре 2014 года ($108,1 млрд), а за последние годы наибольшие вложения были зафиксированы в феврале 2013 года – $161 млрд, отмечает РБК.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года, феврале и январе 2017-го инвестиции России в казначейские обязательства США росли слабо – увеличение составило по $100 млн в каждом месяце. Однако в марте РФ нарастила увеличила вложения в американский долг сразу на $13,5 млрд до $99,8 млрд.

Сейчас Россия занимает 15-е место в списке главных кредиторов США. На первом строчке находится Япония, владеющая гособлигациями на $1,106 трлн, за ней следует Китай ($1,092 трлн), на третьем месте – Ирландия ($299,9 млрд). В топ-10 держателей американского госдолга также входят Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений иностранных государств в американские гособлигации в апреле сократились на $28,6 млрд и составили $6,073 трлн.

Надо отметить, что принятые США после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году антироссийские санкции и призывы к их ужесточению, звучавшие из уст конгрессменов в последние месяцы и накануне воплотившиеся в утвержденном Сенатом законопроекте, не только не охладили, но и подстегнули Москву к наращиванию вложений в американский государственный долг.

Накануне Сенат США первые с начала президентского срока Дональда Трампа проявил единодушие и одобрил введение нового пакета санкций против России за якобы вмешательство в выборы американского лидера. Несмотря на то, что Госсекретарь США Рекс Тилллерсон призвал Палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Трампа мало шансов обойти новые ограничения, пишет Time.

Согласно утвержденному документу, новые ограничения коснуться широкого круга лиц граждан РФ, которые якобы причастны к кибератакам, сотрудничают с российской разведкой и оборонными ведомствами. Кроме этого, санкции будут наложены на тех, кто, по мнению американского Сената, является коррупционерами, нарушает права человека и «поставляет правительству Башара Асада (Башар Асад – действующий президент Сирии) оружие». Под ограничение попадает добыча полезных ископаемых, судоходство и железнодорожный сектор.

Президенту США будет сложно оспорить этот закон. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана. Напомним, Трамп ранее высказывался в поддержку новых ограничений против Тегерана. Теперь, чтобы законопроект вступил в силу, он должен получить одобрение в Палате представителей Конгресса и быть подписан президентом США.

Москва, Наталья Петрова

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