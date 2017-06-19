ЦБ отобрал лицензии у двух кредитных организаций за теневые операции

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом», сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что с конца прошлого года кредитная организация ориентировалась на проведение сомнительных транзитных операций. При этом она не соблюдала требования «антиотмывочного» законодательства. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных «на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов», отмечается в сообщении.

Приказом ЦБР в кредитную организацию назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года «Расчетный финансовый дом» занимал 570 место в банковской системе Российской Федерации.

Кроме того, регулятор лишил лицензии московскую небанковскую кредитную организацию «Фидбэк». Ее бизнес практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, отметили в ЦБ. При этом банк активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации преступных доходов. Более того, в деятельности НКО выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухучете и отчетности.

По величине активов на 1 июня 2017 года кредитная организация занимала 571 место в банковской системе страны, следует из данных отчетности. АО РНКО «ФБ» не является участником системы страхования вкладов.

Отметим, что обе кредитные организации не являлись участниками системы страхования вкладов.

Москва, Наталья Аникина

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