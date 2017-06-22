Самые богатые российские чиновники – в регионах / Forbes составил рейтинг доходов госслужащих

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50-ти самых богатых российских государственных служащих.

Наибольший семейный доход за 2016 год оказался у депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего (2,8 млрд рублей). Народный избранник и его жена владеют более 20 земельными участками, пятью жилыми домами (два из них в Таиланде), автомобилями, снегоходами, катером и моторными лодками, говорится в публикации издания. Вторую строчку рейтинга занял член Совфеда от Камчатского края Валерий Пономарев (около 2,7 млрд рублей). На третьем месте – президент Татарстана Рустам Минниханов (около 2,4 млрд рублей).

На четвертой строчке оказался депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с семейным заработком в почти 2 млрд руб. Первую пятерку замыкает депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков (1,6 млрд рублей).

В десятку также вошли депутат Магаданской облдумы Александр Басанский (около 1,6 млрд руб.), депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (1,3 млрд руб.), депутат Улан-Удэнского горсовета Геннадий Доржиев (около 1,3 млрд руб.), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1 млрд руб.) и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (1 млрд руб.).

В список попал и экс-министр обороны Анатолий Сердюков, занявший 29-ю строчку. Он работает индустриальным директором авиационного кластера государственной корпорации «Ростех», его семья заработала в прошлом году 389 млн рублей.

Отмечается, что суммарный семейный доход всех участников рейтинга «Власть и деньги – 2017» превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей. Примечательно, что если в 2010 году госслужащих, отчитавшихся о семейном доходе, превышающем 100 млн рублей, не набиралось и 50 человек, то сейчас авторы рейтинга насчитали 163 человека. Составители списка связывают рост числа сверхбогатых чиновников с увеличением органов власти, публикующих сведения о доходах сотрудников (прежде всего, региональные и муниципальные парламенты), и с ростом самих доходов. При этом у 10 чиновников семейный доход в 2016 году превысил 1 млрд рублей.

Каждый четвертый участник списка – депутат Госдумы (12 человек), региональных парламентариев в рейтинге насчитывается 21 человек. В списке самых зажиточных государственных чиновников также фигурируют 6 муниципальных депутатов, 3 члена правительства РФ, 3 руководителя госкорпораций, 2 члена Совфеда, 2 руководителя регионов и один мэр.

42 госслужащих в рейтинге являются членами партии «Единая Россия» или входят в ее фракции в парламенте и региональных заксобраниях, 3 человека – представители КПРФ.

Стоит отметить, что 7 человек из списка являются участниками рейтинга 200 богатейших бизнесменов России: депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов; депутаты Госдумы Николай Борцов, Григорий Аникеев, Леонид Симановский и Андрей Скоч; глава Открытого правительства Михаил Абызов и депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков. 11 человек связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, еще 5 участников – с рыбной промышленностью, 9 – со строительным комплексом и операциями с землей.

Рейтинг составлен на основе деклараций, официально представленных органами власти.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.06.17

Совет Федерации поддержал идею лишать лицензии банки за фальшивки в банкоматах. / ФАС подсчитала ущерб от замены гранитной плитки в Москве: цена вопроса – более 4 млрд рублей. / Рубль опять оказался в свободном нефтяном падении. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»