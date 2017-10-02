ЦБ лишил лицензии находящийся под санкциями США московский банк

Центробанк России со 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка, говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября банк занимал 174 место в банковской системе страны. С мая 2014 года Темпбанк и его предправления Михаил Гаглоев находятся под американскими санкциями из-за сотрудничества с Сирией: в кредитном учреждении были открыты корреспондентские счета сирийского центробанка. В декабре прошлого года ограничения против банка были расширены.

Согласно сообщению ЦБ, модель бизнеса «Темпбанка» была ориентирована на обслуживание интересов его владельцев. В итоге «кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов», отмечает регулятор. Руководство банка при этом неадекватно оценивало принятые риски. Временная администрация Темпбанка в лице АСВ провела обследование его финансового положения. В результате объективного отражения стоимости активов в отчетности банка финансовая организация полностью утратила собственные средства (капитал), указывает ЦБ.

АСВ признало экономически невыгодным осуществление процедуры финансового оздоровления банка из-за крайне низкого качества активов и значительного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств. Кроме того, временная администрация сочла банк неспособным обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

Также отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении Темпбанка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. «Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности», – гподчеркивается в сообщении ЦБ.

Напомним, 27 марта этого года Тембпанк приостановил выдачу и пополнение вкладов физлиц, а также операции по расчетным счетам. С 5 апреля ЦБ ввел в Темпбанк временную администрацию и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» банка. В начале июля мораторий был продлен.

Добавим, банк участвует в системе страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с 5 апреля 2017 года – даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов «Темпбанка».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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