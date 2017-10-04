ЦБ отобрал лицензию у очередного московского банка

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного фондового банка (МФБанка), говорится в сообщении регулятора. Финансовая организация участвует в системе страхования вкладов, ее клиентам будут выплачены страховки.

По информации ЦБ, причиной возникновения проблем у банка стало использование очень рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема долгов компаний, у которых имеются признаки отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

При этом МФБанк систематически занижал величину кредитного риска и игнорировал требования о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов, отмечается в сообщении Банка России. Также регулятор заявил о признаках преднамеренного банкротства банка.

Также отмечается, что в отношении кредитной организации ЦБ трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, однако ее руководители и владельцы не предприняли действенных мер по нормализации деятельности банка.

В настоящее время МФБанк фактически прекратил деятельность, указывает регулятор. В финансовую организацию назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября занимал 327 место в банковской системе страны.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Согласно закону о страховании вкладов, ее вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Напомним, что в понедельник, 2 октября, ЦБ лишил лицензии московский Темпбанк.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.17

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