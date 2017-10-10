В России стали чаще грабить банкоматы

Грабители все чаще нападают на банковские автоматы по выдаче денег. По прогнозам экспертов, потери российских банков от действий злоумышленников в этом году вырастут и составят до 10 млрд рублей. Всему виной снижение расходов финансовых организаций на мероприятия, обеспечивающие безопасность.

В прошлом году мошенники совершили 4 тысячи нападений на банкоматы, причем 90% взломов были организованы физически, то есть с помощью лома или взрывчатки, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Информзащита», специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

В одном банкомате может быть до 2 млн рублей, таким образом, по разным оценкам, ущерб составил от 2,5-7 млрд рублей. В этом году специалисты прогнозируют рост числа преступлений, направленных против АТМ, как минимум на четверть, а значит, сумма ущерба вырастет до 10 млрд рублей.

По мнению экспертов, рост нападений связан с тем, что банки начали экономить на охране. Так в первом полугодии 2016 года расходы на безопасность составили 9,4 млрд рублей (минус 8,6% по сравнению с годом ранее), а за аналогичный период этого года – 8,5 млрд (минус 9%), следует из расчетов агентства «Эксперт РА» на основе данных Центробанка.

Тем не менее, в России число нападений на банкоматы в разы ниже, чем в Европе. По данным European ATM Security Team, в прошлом году на АТМ там совершили 26 620 атак, в результате которых банки потеряли 414,64 млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.17

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