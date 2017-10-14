Ошибки нет: Гознак ответил на претензии о «полуострове Сахалин» на купюре в 2000 рублей

Гознак ответил на претензии к изображению Сахалина на новых купюрах номиналом 2000 рублей. В компании заявили, что при создании банкноты ошибок допущено не было.

Ранее сахалинские СМИ сообщили, что на 2000-рублевой купюре Сахалин превратился в полуостров. Отмечалось, что его соединяет с материком перешеек. В ответ специалисты Гознака заявили, что в дизайне и полиграфическом оформлении банкноты было сделано всё необходимое, чтобы обеспечить изображение пролива Невельского и Амурского лимана.

В компании пояснили, что в дизайне купюры географическое изображение материка и островов России выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. «В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом», – указали в Гознаке (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», 12 октября Центробанк ввёл в обращение купюры номиналами 200 и 2000 рублей. Новые деньги уже в октябре будут доставлены в Крым, Москву и на Дальний Восток. Массовая печать новых банкнот начнется в декабре. На 2000-рублевой купюре, выполненной преимущественно в синем цвете, изображены мост на остров Русский во Владивостоке, космодром «Восточный» в Амурской области и карта восточных рубежей России. На зеленой двухсотрублёвке запечатлены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник Херсонес Таврический.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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