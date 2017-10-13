Россияне забраковали новую 2000-рублевую купюру: на банкноте серьезная ошибка

Жители Дальнего Востока обнаружили на новой банкноте номиналом 2000 рублей грубую ошибку.

Дизайнеры превратили Сахалин в полуостров, нарисовав перешеек между материковой частью России и островом. Брак заметен при внимательном рассмотрении фрагмента купюры, на котором изображена карта Дальнего Востока, сообщает сахалинское издание АСТВ. Пропорционально увеличив изображение, журналисты предположили, что длина сухопутного перехода, исходя из длины всего острова в 948 километров, составляет несколько километров.

На новой купюре материк и остров Сахалин соединяет перешеек

Как сообщал «Новый День», накануне Банк России ввел в обращение купюры номиналами 200 и 2000 рублей. Новые деньги уже в октябре будут доставлены в Крым, Москву и на Дальний Восток. Массовая печать новых банкнот начнется в декабре. Отметим, что на 2000-рублевой купюре, выполненной преимущественно в синем цвете, изображены мост на остров Русский во Владивостоке, космодром «Восточный» в Амурской области и карта восточных рубежей России. На зеленой двухсотрублевке запечатлены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник Херсонес Таврический.

Напомним, в начале сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Япония всерьез рассматривают возможность строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо, что позволит Стране Восходящего Солнца стать «континентальной державой». Чиновник отметил, что Россия «близка к тому, чтобы начать свою часть работы – доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина».

Сегодня тему строительства моста Сахалин – Япония поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик выразил уверенность, что Россия реализует этот проект и более того, по его словам, «соединит Чукотку с Аляской».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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