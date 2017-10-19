Путин снизил зарплату себе и чиновникам на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий снижение заработной платы высшим государственным чиновникам на 10%.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что под сокращение попадают зарплаты президента, премьер-министра, вице-премьеров, министров, а также генерального прокурора, глав Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, действие указа распространяется на сотрудников администрации президента и аппарата правительства.

Урезанную зарплату чиновники будут получать до конца 2018 года.

Стоит отметить, что указ о снижении зарплат высшим государственным служащим был подписан в 2015 году, затем Путин несколько раз продлевал действие документа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.17

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