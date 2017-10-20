Дети получат подарки от государства при выписке из роддома

Министерство труда РФ предложило выдавать бесплатные наборы для младенцев при выписке матери из роддома. Документ может вступить в силу уже в будущем году, пишут «Известия». Проект предполагает, что каждый новорожденный в стране будет получать подарок, который должен быть преимущественно российского производства.

По данным издания, в Минэкономразвития уже согласовали проект. «Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало», – уточнили в ведомстве. В Минтруда считают, что расходы на подарки для новорожденных должны лечь на регионы.

«Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений», – рассказали в ведомстве.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, которая была назначена одним из ответственных исполнителей плана, в российский подарочный набор могут войти распашонки, подгузники, соски, бутылочки и погремушки.

Подобная система распространена во многих странах. Например, в Финляндии каждая будущая мама получает от государства предметы первой необходимости для младенца вне зависимости от ее доходов и семейного положения.

Между тем, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев высказал мнение, что если для подарков будут закупаться товары, может появиться простор для коррупции. «Чтобы не было соблазна заключать договор с определенной компанией и покупать товар только у нее, лучше предоставлять материальную помощь. Кроме того, родители должны сами решать, что необходимо ребенку. Предположим, им подарят вещи на определенную сумму, а они сами могли найти этот товар дешевле», – отметил эксперт.

С некоторым скепсисом к предложению отнесся финансовый аналитик Тимур Нигматуллин. По его мнению, ежегодно на закупку подарков новорожденным может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей. «Всё зависит от отдельного региона, но в среднем такой набор может стоить 10-15 тыс. рублей», – отметил он.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года в России родилось на 12% меньше детей, чем за тот же период годом ранее. С января по август 2017 года были зарегистрированы 1,132 млн новорожденных. А в прошлом году в те же месяцы – 1,275 млн детей. За весь прошлый год рождаемость составила почти 1,89 млн человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.17

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