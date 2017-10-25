Озвучена сумма белорусского долга России. Просрочек по кредитам нет

Сумма задолженности Белоруссии России по госкредитам составляет 6,5 миллиарда долларов, просроченных обязательств нет. Это данные по состоянию на 2 октября текущего года, передает «Прайм», ссылаясь на информационные материалы к участию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.

Уточняется, что долг Минска по государственным кредитам, предоставленным Москвой, составил 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиарда рублей, что эквивалентно 6,5 миллиарда долларов.

В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских госкредитов: один на строительство АЭС и семь финансовых займов на общую сумму более 15 миллиардов долларов.

Напомним, в августе этого года кабмин РФ утвердил проект соглашения о предоставлении госредита Белоруссии в размере 700 миллионов долларов на срок 10 лет для рефинансирования обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

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