Впервые за 2,5 года цена на нефть приблизилась к $61, рубль идет в рост

Мировые цены на нефть в понедельник продолжили рост: стоимость нефтяной смеси Brent обновила максимум с июля 2015 года, вплотную приблизившись к $61 за баррель. Но торгах на Лондонской бирже ICE цена барреля поднималась до $60,87. По состоянию на 15:50 мск декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,33% – до $60,64 за баррель.

Котировки растут после очередных словесных интервенций в поддержку инициативы продления ограничений на добычу нефти. В минувшую субботу, 28 октября, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд подтвердил, что королевство поддерживает продление соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Позднее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация приветствует четкий прогноз наследного принца Саудовской Аравии о необходимости достижения стабильности нефтяных рынков и удержания ее после первого квартала 2018 года, передает «Прайм».

Кроме того, на настроения на нефтяном рынке повлияли сообщения о перебоях в поставках «черного золота» из Ирака. По данным агентства Bloomberg, рано утром в понедельник, 30 октября, были приостановлены поставки из Иракского Курдистана в Турцию в объеме около 264 тыс. баррелей в сутки.

Рубль отреагировал на рост нефтяных котировок повышением к основным мировым валютам умеренным ростом. По данным торгов на Московской бирже на 15:47 мск, курс доллара снизился на 32 копейки, до 57,47 рубля, курс евро – на 26 копеек – до 67,14 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 30,97 копейки – до 67,2179 рубля, курс доллара уменьшился на 21,17 копейки – до 57,8716 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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