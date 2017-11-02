«Есть два условия»: Набиуллина рассказала о приватизации Сбербанка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условия приватизации Сбербанка. По ее словам, обсуждать этот вопрос можно будет только после восстановления отечественного банковского рынка и роста доверия к частным кредитным организациям. Кроме того, она отметила, что ЦБ как акционер Сбербанка должен учитывать отношение населения к этой теме. По ее мнению, доверие людей к банку зависит от государственной собственности, о чем свидетельствуют опросы.Об этом председатель Банка России заявил в интервью изданию Handelsblatt.

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», – сказала Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

В настоящее время финансовому регулятору принадлежит 52,3% голосующих акций и 50% + 1 акция в капитале Сбербанка. Пустив на продажу даже небольшой пакет, Центробанк, сохранив контроль в голосах, лишится контрольного пакета в капитале банка.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что приватизация Сбербанка в рамках плана приватизации на ближайшие три года не обсуждалась и ЦБ должен сохранить контрольную долю в кредитной организации.

Сам глава Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял о поддержке идеи приватизации финансовой организации в будущем, однако сроки не обозначил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.17

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