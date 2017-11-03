Максимальные больничные и декретные в будущем году превысят 61 тысячу рублей

В России размер больничных, пособия по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2018 году увеличится. Так, максимальный размер декретных составит 61375 рублей в месяц, это на 3542 рубля больше, чем в текущем году. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61375 рублей в месяц, рассказали в Министерстве труда России.

В ведомстве также уточнили, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 тыс. рублей (в среднем около 63 тыс. рублей в месяц), а за 2016 – 718000 (в среднем около 60 тыс. в месяц). Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия, пишет РГ.

Отмечается, что увеличение размера пособий связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия, пояснили в Минтруда. В 2017 году пособия исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

По закону декретный отпуск длится 140 дней. За него женщина сможет получить максимально 61375 рублей в месяц (всего 282 тысячи рублей). Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то «декретный» период продлят и, соответственно, выплату женщина получит в большем размере. По истечении 140 дней женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ним. Его максимальный размер в 2018 году составит для работающих женщин 24503 рубля, рассказали в ведомстве.

В случае, если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, или трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35921 рубль, по уходу за ребенком – 3120 рублей в месяц. Минтруд обращает внимание, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка социальное пособие через органы социальной защиты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.17

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