ФАС занялась платежными терминалами на вокзалах и в аэропортах из-за высоких комиссий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке комиссий платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах после обращения сенатора Антона Белякова. Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров в комментарии RNS.

По словам чиновника, ранее поступило жалоба Белякова относительно комиссий при оплате услуг до 30% на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. «Мы также начали эту проверку», – сказал Кашеваров.

Чиновник добавил, что проверка началась в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По его словам, на этой неделе территориальным управлениям ФАС было направлено соответствующее поручение с методикой проведения этой проверки.

О завышенных комиссиях терминалов вокзалов и аэропортов сенатор Беляков сообщил на заседании Совета Федерации в октябре. «Изучая этот вопрос, обнаружил следующее – практически на всех вокзалах Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга и других городов комиссия за пополнение мобильного счета достигает 50%, – цитировала тогда слова члена Совфеда «Парламентская газета» – В ФАС заверили сенаторов, что проведут массовую проверку на предмет ценового сговора».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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