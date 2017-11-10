Названа дата объединения ВТБ24 и ВТБ

Присоединение банка ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба группы ВТБ.
Отмечается, что внеочередное общее собрание акционеров ВТБ накануне одобрило реорганизацию банка в форме присоединения к нему ВТБ24.
«Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года», – следует из сообщения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и другим продуктам.
О планах группы ВТБ объединить ВТБ и розничный ВТБ24 стало известно в конце прошлого года. Целью реорганизации ставилось создание нового банка с унифицированной системой точек продаж и общим перечнем банковских услуг.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 10.11.17
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