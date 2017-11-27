ЦБ лишил лицензии очередной «отмывочный» банк

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новый символ», сообщается на сайте регулятора. Финансовая организация занимает 420 место в отечественной банковской системе и участвует в системе страхования вкладов.

Решение было принято в связи с несоблюдением банком требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Помимо этого, под данным Банка России, кредитную организацию уличили в проведении сомнительных транзитных операций.

Ранее ЦБ три раза вводил ограничения в банке на осуществление отдельных операций, включая привлечение денежных средств населения.

В Центробанке также заявили о выявленных признаках «недобросовестного поведения руководства и собственников» банка, которые проводили сделки, направленные на «вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», а также осуществляли «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принимаемым рискам.

Банк «Новый символ» является участником системы страхования вкладов, и поэтому всем вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.17

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