Васильева «осчастливила» студентов: стипендии вырастут на 60 рублей

Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила, что студенческие стипендии будут проиндексированы на 4% с 1 сентября 2018 года. По ее словам, необходимые средства – 3,7 млрд рублей – заложены в федеральном бюджете. Таким образом, стипендия вырастет в среднем на 60 рублей.

Кроме того, министр сообщила, что такая же сумма будет выделена в будущем году на строительство общежитий для студентов. На капремонт общежитий направят втрое больше – 13,7 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее, в августе Васильева заявляла, что с 1 сентября этого года индексация стипендий составит 5,9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.17

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