За год число невыездных должников по алиментам выросло в полтора раза

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2017 году число должников по алиментам, которым запрещен выезд за границу, выросло почти на 60%. Приставы все чаще применяют запрет на выезд в отношении неплательщиков, так как эта меня оказалась очень эффективной.

По состоянию на 1 октября текущего года, пограничные службы получили более 815 тысяч постановлений о временном ограничении выезда из России алиментщикам. Для сравнения в прошлом году таких было 513 тысяч, пишут «Известия». «В этом году такая ограничительная мера применялась в рамках каждого второго исполнительного производства по взысканию алиментов», – отметили в ФССП.

Запрет на выезд из страны может применить пристав по своему усмотрению, либо по заявлению второго родителя. До 1 октября порог долга, накопив который гражданин может быть ограничен в выезде за границу, составлял 10 тысяч рублей, сейчас его увеличили до 30 тысяч рублей. Мера оказалась действенной. За 2017 год каждый седьмой невыездной должник начал платить алименты, либо закрыл задолженность полностью.

Тем временем, власти разрабатывают поправки в законодательство, которые позволят государству взять выплату алиментов на себя в том случае, если не удается найти плательщика алиментов в течение года. Вероятно, это будет некий алиментный фонд, который займется вопросами выплаты денежных средств детям.

Ситуация с выплатами алиментов при небольшой положительной динамике все еще остается очень тяжелой. По словам экспертов, должники даже под присмотром приставов находят лазейки в законе, чтобы не платить алименты. Например, они гасят долг частично маленькими суммами, таким образом их нельзя привлечь к ответственности за неуплату.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.17

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