Рейтинг стран с самой дешевой ипотекой: России в этом списке не предвидится

Рейтинг стран с самой дешевой ипотекой возглавляет Япония, где процентные ставки по жилищным кредитам начинаются от 1,2% годовых. Хотя по стоимости квадратного метра Токио является одной из самых дорогих столиц мира – цена квадратного метра начинается стоит от $7-8 тыс, низкие ставки делают покупку жилья вполне посильной.

На втором месте в ипотечном рейтинге находится Швейцария (1,42% годовых). Как и в случае с Японией, недвижимость Швейцарии также отличается дороговизной. Там популярностью пользуется пожизненная ипотека, которая выдается на 50 или на 100 лет и передается по наследству, передает портал «Вести.Экономика».

На третьем месте Финляндия. Гражданин этой страны может рассчитывать на жилищный кредит под 1,5%. Далее следуют Швеция (1,87% годовых), Словакия (1,92%), Германия (1,99%), Чехия (1,99%), Литва (2,03%), Тайвань (2,04%). Замыкает топ-10 стран с самой дешевой ипотекой Австрия (2,1%).

Очевидно, что Россия в этот список не войдет еще очень долгое время, пока Банк России будет поддерживать ключевую ставку на высоком уровне, а финансовая система страны продолжит оставаться в международной системе зависимости от западных «партнеров».

В настоящее время в России средняя ставка по ипотеке составляет 9-10%. Из года в год, правда, она снижается. По самым оптимистичным прогнозам, ставка по ипотеке в ближайшие годы может опуститься до 5%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.12.17

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