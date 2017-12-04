ЦБ отобрал лицензии у очередного столичного банка-«отмывочной» / И проблемного краснодарского банка

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операции два банка – московский «Европейский стандарт» и краснодарский «Новопокровский», сообщается на сайте регулятора. Обе финансовые организации участвуют в системе страхования вкладов. По величине активов «Новопокровский» занимал 208 место в банковской системе страны, «Европейский стандарт» – 539 место.

По данным ЦБ, банк «Европейский стандарт» уличен в проведении «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В ноябре из кассы кредитной организации была похищена крупная сумма. Речь идет о $5 млн, деньги были украдены из хранилища банка, расположенного на Солянке, уточняют СМИ. Пропажа была обнаружена после открытия банка. Проводится уголовное расследование по статье «мошенничество».

Помимо этого, руководство и владельцы банка проводили сделки, направленные на вывод активов в ущерб интересов кредиторов и вкладчиков, а также противодействовали «проведению представителями регулятора инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения».

ЦБ отмечает, что неоднократно применял в отношении финансовой организации меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.

Банк «Новопокровский» поймали на несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: кредитная организация несвоевременно предоставляла в уполномоченный орган информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Претензии также были к достоверности данных сведений. Кроме того, руководство и собственники банка осуществляли «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Центробанк также сообщает, что неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения.

Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, поэтому их вкладчикам будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений начнутся не позднее 18 декабря текущего года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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