Дед Мороз планирует выпустить собственную криптовалюту

Дед Мороз поделился планами по выпуску новой цифровой валюты. Более того, волшебник намерен установить в своей резиденции в Великом Устюге криптоферму.

«Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, «дедульки». Но как бы ни развивалась электроника, я все равно больше люблю письма, написанные от руки», – цитирует Деда Мороза РИА «Новости».

Зимний волшебник также добавил, что планирует организовать в своей резиденции майнинг ферму, которую будет использовать для отопления дома.

Тем временем, биткоин продолжает ставить исторические рекорды. С начала года криптовалюта прибавила в росте более чем 1000% и торгуется выше отметки в 11 тысяч долларов. По словам аналитиков, рост биткоину обеспечивает интерес инвесторов. С 1 декабря биржи в США открыли торговлю фьючерсами на цифровые валюты.

Великий Устюг, Зоя Осколкова

Великий Устюг. Другие новости 04.12.17

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