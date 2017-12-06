Госкомпаниям запретили прокручивать бюджетные субсидии в банках

Правительство России запретило госкомпаниям переводить на банковские депозиты полученные бюджетные субсидии. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официальной информации.

Из документа следует, что с 1 января 2018 года получатели государственных средств не смогут размещать эти деньги на депозитных счетах, «а также в иных финансовых инструментах». Кроме того, запрещается покупать на госсубсидии валюту, за исключением случаев, когда госкомпания собирается прибрести на эти средства высокотехнологичное импортное оборудование.

Также теперь запрещено переводить бюджетные средства в уставные капиталы других компаний.

Такие же ограничения с нового года будут действовать для юридических лиц, 100% акций которых принадлежат государству.

Под действие документа, в первую очередь, попадут госкорпорации – «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», а также ряд компаний, в том числе «Автодор».

Напомним, в ноябре 2015 года активисты Общероссийского народного фронта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались ему на то, что деньги, выделенные из госказны на развитие особых экономических зон, «прокручиваются в банках на депозитных счетах».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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