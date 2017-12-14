В России появились новые банковские мошенники

В России на финансовом рынке появились новые мошенники. Лжеюристы, обещают за вознаграждение вернуть страховку, которую клиенты уплатили банку при оформлении кредита, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова.

По его словам, так называемые «расстрахователи» делятся на несколько типов. Первые являются обычными юристами, которые обещают за деньги вернуть навязанную банком при кредитовании страховку. Но есть и мошенники, которые берутся за возврат страховки даже в тех случаях, когда такая возможность не предусмотрена законом, в частности – по договорам коллективного страхования.

Климов рассказал, что среди мошенников есть «безобидные», они «заваливают банки пустыми исками и запросами, но ничего не добиваются в итоге». Но есть и те, кто намеренно получают личные данные доверчивых клиентов в неблаговидных целях. «Эксперты связывают возникновение большого количества подобных компаний с шумихой вокруг кредитных страховок. Она поднялась из-за грядущего увеличения периода охлаждения (в течение которого можно расторгнуть договор страхования и вернуть деньги, сейчас пять дней) и возможного распространения его на договоры коллективного страхования», – пишет издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.17

Ирландцы собираются вложить в Крым 100 миллионов евро. / Трамп должен быть доволен: Россия и ОПЕК делают США лидером нефтяного рынка. / Россиян лишили пенсионных накоплений: «заморозку» продлили до 2020 года. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»